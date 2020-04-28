السديس يدشن تقنية التعقيم الجديدة «تك الأوزون» داخل المسجد الحرام

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس الاثنين، تقنية التعقيم (تك الأوزون) داخل المسجد الحرام، لاستخدامها في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون.

وتعتمد تقنية (تك الأوزون) على فكرة إنتاج الأوزون بشكل مبسَّط على استخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء، ومما يميز الأوزون بنشاطه الفائق في الأكسدة هو قدرته العالية على التفاعل السريع والقوي بالعناصر الكيميائية المختلفة والتي تدخل في تكوين الأنظمة البيولوجية والبيئية المختلفة، وهذه الميزة جعلت من الأوزون حلًا جذريًا وآمنًا للتطهير والتعقيم في كثير من المجالات.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية ضمن مجموعة من التقنيات التي أمرت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، ضمن الدعم غير المحدود للرئاسة العامة لتوفير جميع سبل الراحة والاطمئنان لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين والمحافظة على سلامتهم.