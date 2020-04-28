أمير الباحة يدشِّن مبادرة التموين الرمضاني لأسر الشهداء

دشَّن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، أمس الاثنين، مبادرة «التموين الرمضاني» لأسر الشهداء بالمنطقة، والتي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بالباحة ضمن حملة أهلنا يستاهلون.

وفور وصول الأمير مقر المبادرة بجوار قاعة الأمير فيصل التعليمية بمدينة الباحة، شاهد لوحة تعريفية بجهود إدارة تعليم المنطقة في الحد من انتشار فيروس كورونا، مستمعًا لشرح من المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، عن تلك الإنجازات والجهود التي تتضمت تنفيذ 1200 محاضرة، و 497 فيلمًا ونشرة توعوية، و 980 تصميم جرافك، و 3850 إذاعة مدرسية، و 37 ملتقى ودورات تدريبية، و40 برنامج تدريب عن بعد، و 695 متطوعًا من منسوبي التعليم، وتفعيل التعليم عن بُعد عبر قنوات التي فعلتها الوزارة، بالإضافة إلى الخِدْمات الاستشارية، ومشاركة الكشافة في إسكان العمال بــ 36 مبنى مدرسيًّا.

بعد ذلك اطلع أمير منطقة الباحة على محتويات مبادرة التموين الرمضاني التي تضمنت سلة غذائية تلبي احتياجات جميع أسر الشهداء، ومتوفرة في مكاتب التعليم بالمحافظات حيث يصرف لكل أسرة حسب احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك أكثر من سلة غذائية.

وفي ختام التدشين أعرب المدير العام للتعليم بالباحة عن شكره لأمير المنطقة على الدعم والاهتمام الذي تحظى به إدارة التعليم بالمنطقة، مثمناً متابعة الأمير المباشرة لبرامجها ونشاطاتها.