

كيب تاون 4 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واس

سجلت جنوب إفريقيا اليوم 236 إصابةً بفيروس

وكشفت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا ارتفاع عدد الوفايات بالفيروس إلى 90 وفاةً.

وكانت جمهورية جنوب إفريقيا قد قررت فرض حظر للتجول ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، في الوقت الذي تعتزم فيه السماح بعودة محدودة للقوى العاملة في قطاعات الاقتصاد الذي يتجه إلى التوقف بشكل فعلي بسبب حالة الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

03:28ت م

0294



كيب تاون 4 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واسسجلت جنوب إفريقيا اليوم 236 إصابةً بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4793 إصابةً.وكشفت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا ارتفاع عدد الوفايات بالفيروس إلى 90 وفاةً.وكانت جمهورية جنوب إفريقيا قد قررت فرض حظر للتجول ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، في الوقت الذي تعتزم فيه السماح بعودة محدودة للقوى العاملة في قطاعات الاقتصاد الذي يتجه إلى التوقف بشكل فعلي بسبب حالة الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //03:28ت م0294

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابات كورونا ترتفع في جنوب إفريقيا إلى 4793 إصابةً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.