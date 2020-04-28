السعودية اليوم / الرئيس النيجيري يعلن أن بلاده ستبدأ في الرفع التدريجي لإجراءات العزل العام



أبوجا 4 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واس

قال الرئيس النيجيرى محمد بخاري في خطاب اليوم: إن "بلاده ستبدأ في الرابع من مايو على مراحل وتدريجيًا في تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة منذ أكثر من أربعة أسابيع بسبب مكافحة

من جهة أخرى أعلنت المصالح الصحية في نيجيريا تسجيل 91 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1273 حالة مؤكدة.

وأوضحت المصادر أن عدد الوفيات ارتفع إلى 40 حالة وفاة، كما شهدت البلاد تعافي 239 مصابًا من الفيروس.

// انتهى //

02:27ت م

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أبوجا 4 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واسقال الرئيس النيجيرى محمد بخاري في خطاب اليوم: إن "بلاده ستبدأ في الرابع من مايو على مراحل وتدريجيًا في تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة منذ أكثر من أربعة أسابيع بسبب مكافحة فيروس كورونا المستجد من جهة أخرى أعلنت المصالح الصحية في نيجيريا تسجيل 91 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1273 حالة مؤكدة.وأوضحت المصادر أن عدد الوفيات ارتفع إلى 40 حالة وفاة، كما شهدت البلاد تعافي 239 مصابًا من الفيروس.// انتهى //02:27ت م0285

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