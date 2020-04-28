السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة (كوفيد - 19) في كينيا إلى 363 حالة مؤكدة



نيروبي 4 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واس

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس

وكشفت السلطات الصحية الكينية عن ارتفاع عدد الوفايات إلى 14 وفاة في مقابل تماثل 114 مصابًا بالفيروس للشفاء.

// انتهى //

02:26ت م

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نيروبي 4 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واسارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في كينيا اليوم إلى 363 إصابةً مؤكدة بعد إعلان السلطات الصحية تسجيل ثماني حالات جديدة خضعت للكشف يوم أمس.وكشفت السلطات الصحية الكينية عن ارتفاع عدد الوفايات إلى 14 وفاة في مقابل تماثل 114 مصابًا بالفيروس للشفاء.// انتهى //02:26ت م0284

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