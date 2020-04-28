السعودية اليوم / إدارة الجوازات بمنطقة جازان تشارك القطاعات الأمنية بتطبيق منع التجول



جيزان 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واس

تشارك إدارة الجوازات بمنطقة جازان ضمن القطاعات الأمنية المساندة بتطبيق تعليمات أمر منع التجول في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس "

ووثقت "واس" عبر عدسات مصوريها تكاتف تلك الجهود الأمنية في تطبيق منع التجول، وخلو شوارع مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة من المركبات والمارة، ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم مسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره.

// انتهى //

02:07ت م

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جيزان 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واستشارك إدارة الجوازات بمنطقة جازان ضمن القطاعات الأمنية المساندة بتطبيق تعليمات أمر منع التجول في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس " كورونا " الجديد.ووثقت "واس" عبر عدسات مصوريها تكاتف تلك الجهود الأمنية في تطبيق منع التجول، وخلو شوارع مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة من المركبات والمارة، ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم مسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره.// انتهى //02:07ت م0283

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