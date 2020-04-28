شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية العسكرية بأمريكا تقدم التسهيلات لمنسوبي القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل
بدوره، أكد اللواء الركن فواز بن محمد الفواز الملحق العسكري بسفارة المملكة في واشنطن وأوتاوا، استمرار التعاون، والتنسيق مع المعنيين في سفارة خادم الحرمين الشريفين فيما يخص خطة الإجلاء وتوفير كافة التسهيلات اللازمة من أجل الحفاظ على سلامتهم وراحتهم.
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