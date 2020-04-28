شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية العسكرية بأمريكا تقدم التسهيلات لمنسوبي القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الملحقية العسكرية في واشنطن وأوتاوا، بالتنسيق مع المعنيين بالسفارة، إيواء العالقين من منسوبي القوات المسلحة ممن أنهوا برامجهم التدريبية وذلك بالعاصمة الأمريكية واشنطن لحين موعد رحلات مغادرتهم، والتي تأتي من ضمن رحلات الإجلاء التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله.

بدوره، أكد اللواء الركن فواز بن محمد الفواز الملحق العسكري بسفارة المملكة في واشنطن وأوتاوا، استمرار التعاون، والتنسيق مع المعنيين في سفارة خادم الحرمين الشريفين فيما يخص خطة الإجلاء وتوفير كافة التسهيلات اللازمة من أجل الحفاظ على سلامتهم وراحتهم.