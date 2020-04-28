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4000 شاب وفتاة يقودون أعمالا تطوعية

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يشارك 4000 متطوع ومتطوعة من شباب وفتيات منطقة جازان ميدانيًا في تنفيذ أعمال مبادرات الدعم التنموي بمنطقة جازان، التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الوقف الصحي ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة.

وتبرز مهام المتطوعين والمتطوعات في تعبئة وتغليف السلال والوجبات الغذائية، ورسم منهجية التوزيع للمستفيدين، ومن ثم القيام بمهام التوزيع للسلال والوجبات، وتوصيل الأدوية وجميع المساعدات المعتمدة ضمن المبادرات.

وأثمر حماس شباب وفتيات جازان وإدراكهم أهمية العمل التطوعي في تعزيز دور الفِرق التطوعية.

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