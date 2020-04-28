شكرا لقرائتكم خبر عن 4000 شاب وفتاة يقودون أعمالا تطوعية والان نبدء بالتفاصيل
وتبرز مهام المتطوعين والمتطوعات في تعبئة وتغليف السلال والوجبات الغذائية، ورسم منهجية التوزيع للمستفيدين، ومن ثم القيام بمهام التوزيع للسلال والوجبات، وتوصيل الأدوية وجميع المساعدات المعتمدة ضمن المبادرات.
وأثمر حماس شباب وفتيات جازان وإدراكهم أهمية العمل التطوعي في تعزيز دور الفِرق التطوعية.
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