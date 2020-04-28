، نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة.. مصر تعلن الطوارئ لمدة 3 أشهر ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراره رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020.
وجاء القرار بعد أخذ رأي مجلس الوزراء المصري، ونظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وتنص المادة الثانية من القرار، علي أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
كما نصت المادة الرابعة من القرار علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.مصر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ
نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة.. مصر تعلن الطوارئ لمدة 3 أشهرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-28
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراره رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020.
وجاء القرار بعد أخذ رأي مجلس الوزراء المصري، ونظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وتنص المادة الثانية من القرار، علي أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
كما نصت المادة الرابعة من القرار علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
02:09 AM
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
03:23 AM
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراره رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020.
وجاء القرار بعد أخذ رأي مجلس الوزراء المصري، ونظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وتنص المادة الثانية من القرار، علي أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
كما نصت المادة الرابعة من القرار علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
، نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة.. مصر تعلن الطوارئ لمدة 3 أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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