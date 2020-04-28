السعودية | الحقيل يواصل الإنجازات وتحقيق طموح القيادة بتدشين “إسكان نجران” في مراسم افتراضية

المناطق - الرياض

يواصل وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل تدشين مشاريع الإسكان في كل مناطق المملكة، وسط تلك الجائحة والتبعات التي خلفتها في كافة أنحاء العالم، تأكيداً لحرص خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله-، وبمتابعة متواصلة من سمو ولي عهده الأمين، على أن “يحظى جميع أبناء وطننا الغالي بأفضل الفرص وأحسن الخيارات بشكل مستمر ودائم إن شاء الله”.

وإضافة إلى تسليم 9 مشاريع تتوزع في 8 مناطق حول المملكة في شهر مارس الماضي دشن معالي الوزير ماجد الحقيل مؤخراً مشروع إسكان نجران في مراسم افتراضية (عن بعد) بحضور صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران الذي وجه موجهاً شكره وتقديره لمعالي وزير الإسكان على ما تقدمه الوزارة من برامج ومبادرات متسارعة في المنطقة، والتي تجلت في تعزيز برنامج الإسكان التنموي، وتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الضمانية.

من جهته قدّم الحقيل شكره وتقديره لأمير المنطقة على حرصه المستمر ومتابعته الدائمة لكل ما من شأنه خدمة أهالي المنطقة، وعلى كل ما يقدّمه من دعم وتسهيلات للوزارة في سبيل تذليل العقبات كافة وتوفير المزيد من المشاريع والمخططات والخيارات السكنية المتنوعة لمستفيدي برنامج “سكني”, وكذلك مستفيدي “الإسكان التنموي”.

يذكر أن مشروع إسكان نجران يتكون من 1061 وحدة سكنية، من فئة “فيلا”، ويأتي إلى جانب ستة مخططات جرى طرحها للمواطنين تتوزع على مدينة نجران ومحافظات (شرورةويدمة وحبونا وخباش)، لتوفّر نحو 15 ألف أرض سكنية، لتضاف إلى 15 ألف أرض سكنية أخرى ضمن خمسة مخططات يجري العمل على تصميمها حالياً.

ويأتي المشروع الذي دشنه الوزير المغير ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج “سكني”، ويتيحها للحجز والاختيار بكل يسر عبر تطبيق “سكني”، حيث يوفّر مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تسهم في تسهيل التملّك أمام الأسر، بما يتماشى مع مستهدفات “برنامج الإسكان”، أحد برامج رؤية المملكة 2030، مؤكداً عزمه على الاستمرار في توفير المزيد من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة ضمن برنامج “سكني” بما يلبّي تطلّعات ورغبات الأسر في منطقة نجران.