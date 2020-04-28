شكرا لقرائتكم خبر عن مطار المؤسس يستقبل رحلة استثنائية لمواطنين عُزلوا في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

استقبل مطار الملك عبدالعزيزالدولي رحلة استثنائية قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، وعلى متنها عدد من المواطنين، بعد انتهاء قضائهم لفترة عزلهم في العاصمة الرياض.

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