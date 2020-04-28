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مطار المؤسس يستقبل رحلة استثنائية لمواطنين عُزلوا في الرياض 

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استقبل مطار الملك عبدالعزيزالدولي رحلة استثنائية قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، وعلى متنها عدد من المواطنين، بعد انتهاء قضائهم لفترة عزلهم في العاصمة الرياض.

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