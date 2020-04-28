شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أيام ممطرة على عسير.. و«الأرصاد» تحذر والان نبدء بالتفاصيل
وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
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