شكرا لقرائتكم خبر عن قياس حرارة زوار سوق الأغنام المؤقت بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران بقياس درجة الحرارة لزوار سوق الأغنام المؤقت بمدينة الظهران، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد وجدت هذه المبادرة تفاعلا لافتا من المتسوقين، وأكدوا أنها مهمة في هذا التوقيت لحمايتهم وحماية غيرهم من المتسوقين في السوق، كما أشاد المتسوقون بالتنظيم الجيد الذي قامت به البلدية وتطبيق التباعد بينهم بمسافات جيدة.

يذكر أن بلدية الظهران قد افتتحت مؤخرا سوقا مؤقتا للأغنام في حي الدوحة الجنوبية على مساحة 10 آلاف متر للحد من الإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين على الأسواق المركزية ودعما لأهالي مدينة الظهران لظروف منع التجول بسبب فيروس كورونا، وحصرت أسعار الذبائح بمبالغ تتراوح بين 970 - 1200 ريال حسب حجم الذبيحة، حيث تنقلها البلدية للمسلخ بعد أن يقوم الشخص بشرائها ثم تتم عملية تجهيزها وتغليفها حسب المعايير الصحية وبإشراف طبيب مختص.

وأوضح لـ ”الخليج 365” رئيس بلدية الظهران م. محمد الجاسم أن سوق الأغنام المؤقت تمت إقامته وفق اشتراطات تساعد على تحقيق الصحة العامة وتهدف لسلامة الأفراد المتسوقين والعاملين، مبينا أنه تم الحرص على مراعاة كافة المعايير اللازمة فيما يتعلق بالتجهيزات للموقع، حيث تم تخطيطه وتقسيمه على مساحات تضمن التباعد الاجتماعي سواء للباعة أو المتسوقين، إضافة لتحديد منطقة رقابية في بداية السوق للتأكد من سلامة الأفراد وتعقيمهم وتوزيع الكمامات والقفازات عليهم.

وأشار م. الجاسم إلى تجهيز مسلخ خاص بالقرب من الموقع يتواجد به طبيب مختص لفحص الذبائح، إضافة لطبيب آخر داخل السوق برفقة مراقبين وعمالة يشرفون على سير البيع ونقل الذبائح للمسلخ، حيث يتم هناك تجهيزها وتغليفها بعد الانتهاء في أكياس مخصصة مطابقة للمواصفات الصحية وتسليمها لأصحابها، مضيفا: إن عدد الباعة في اليوم الأول بلغ 10 أشخاص تم التصريح لهم حسب الإجراءات والأنظمة الرسمية المعمول بها، حيث تظل الذبائح المعروضة للبيع داخل مركبات النقل الخاصة بالباعة ومن خلالها تتم عملية الاختيار والشراء.