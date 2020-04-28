شكرا لقرائتكم خبر عن 13 اشتراطا لمزاولة الأنشطة بـ «مجمعات» الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

حددت أمانة المنطقة الشرقية عددا من الاشتراطات الاحترازية الوقائية للأنشطة التجارية المسموح لها خلال فترة السماح بالتجوال.

تدابير وقائية

وتمثلت الاشتراطات في إلزام المجمعات التجارية بتطبيق الشروط الآتية: إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض أو غرف الصالات، ووضع وحدات فحص وفرز طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل طوال فترة العمل، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته ٣٨ درجة، مع ضرورة توفير كمامات وقفازات ومعقمات للزوار بشكل كاف عند المداخل، ووجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بتغطية الوجه، والالتزام بتعقيم كامل للمنشأة كل ٢٤ ساعة، وتخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، ومنع دخول الأطفال تحت سن ١٥ عاما، وتكثيف عمل رجال الأمن بعمل جولات دائمة للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات، ومنع خدمة إيقاف السيارات، ونشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير الوقائية، وتنظيم الدخول إلى المصاعد مع ضرورة تواجد حارس أمن عند كل مصعد للتنظيم، بحيث يسمح بدخول شخصين فقط للمصعد كحد أقصى، وتطبيق لائحة سكن العمال وفق الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة فيما يخص العمال في المنشآت التجارية والمولات.

توعية كاملة

وطالبت أمانة المنطقة الشرقية بوضع ملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن التي يكون فيها ازدحام لضمان وجود مسافة آمنة بينهم عند نقاط الدفع والاستلام والمداخل والمخارج، وتعقيم دوري لعربات التسوق، وتغطية البضاعة المكشوفة أثناء نقلها، وفرض إجراءات صحية واحترازية إلزامية على جميع الموظفين من خلال لبس الكمامات وغسل اليدين وارتداء القفازات وتبديلها دوريا، والتوعية الكاملة لجميع العاملين عن مخاطر الفيروس وعن الإجراءات الواجب عملها طوال الوقت، مع ضرورة إبلاغ الجهات الصحية مباشرة حال ظهور أي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.

المغادرات المرضية

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وشددت الأمانة على الحرص بعدم مزاولة العمل للأشخاص الذين تظهر عليهم أي أعراض تنفسية حادة وعدم عودتهم إلى العمل إلا بعد ٢٤ ساعة على اختفاء الحمى وعدم ظهور أي أعراض أخرى والتأكد من سياسات المغادرات المرضية، والحرص على توضيحها للموظفين، وعدم تقييد الأفراد المصابين بعدوى تنفسية بتقرير طبي لقبول إجازتهم أو مغادرتهم، إضافة إلى السماح للموظفين بالبقاء في المنزل في حال كانوا مسؤولين عن رعاية أحد أفراد عائلاتهم المصاب بفيروس كورونا المستجد.

مسافة آمنة

وأكدت أهمية استخدام أجهزة قياس درجة الحرارة إن أمكن توافرها، مع ضرورة التعاقد مع شركة حراسات أمنية للمحلات التي تزيد مساحتها على ٣٠٠م بمعدل فرد لكل ١٠٠م، وعزل الموظفين الذين تظهر عليهم أي أعراض تنفسية حادة سواء كان ذلك عند قدومهم إلى أماكن عملهم أو في حال ظهورها في أثناء ساعات العمل والحرص على تنظيف الأسطح الموجودة في بيئة العمل، ووجود مسافة آمنة بين الجميع ومنع التجمعات، واقتصار التعامل قدر الإمكان على وسائل الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الآلية وإغلاق أماكن قياس الملابس وغرف الصالونات وإزالة المقاعد وأماكن الجلوس، والاعتماد على الأبواب الإلكترونية، وفي حال عدم وجود هذه الأبواب تبقى الأبواب مفتوحة طوال فترة العمل وتوفير ستائر هوائية، وتحديد عدد العمال داخل المتجر بحيث إن لكل ١٠م عامل واحد وتنظيم عملية الدخول للمتجر والانتظار خارجه إذا وصل العدد للكثافة المحددة.

الإبلاغ عن المخالفات

ودعت الأمانة جميع المحال التجارية والمجمعات المشمولة بالقرار بالالتزام بالاشتراطات الصحية وبالإجراءات الوقائية بهدف توفير بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين في هذه المنشآت والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال مركز ٩٤٠ وعبر قنوات الأمانة الرسمية.