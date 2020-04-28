شكرا لقرائتكم خبر عن «الثريد» سيد الأطباق الشعبية في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

لا تخلو سفرة رمضانية في منازل محافظة القطيف من وجود أكلة شعبية شهيرة لها نكهتها الخاصة وطلبها الخاص عند شريحة كبيرة من أبناء المحافظة على مختلف فئاتهم العمرية. حيث يعتبر «الثريد» سيد الأطباق الشعبية في المحافظة.

وعن طريقة تحضيره قال سعيد الصادق: تعتمد طريقة إعداد «الثريد» على اللحم البقري والخضراوات المشكلة الطازجة والبهارات المشكلة، وبعد الانتهاء من إعداد الصالونة نقوم بتقطيع الخبز لأجزاء صغيرة ومزجه مع الصالونة «مرق الطماطم»؛ حتى يتكون لدينا طبق الثريد.

وأضاف: يختلف إعداد الثريد من منزل لآخر وذلك بحسب رغبة أهل المنزل، فالبعض يفضل أن يكون الثريد بخبز الرقاق والبعض الآخر يفضله بالخبز العربي.

وأشار إلى أنه وبالرغم من العديد من التغييرات التي طرأت على المائدة القطيفية، فإن أهل القطيف ما زالوا يحافظون على الثريد كوجبة رئيسية، ويعتبرونه سيد المائدة الرمضانية.