شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مخبز تجاهل الإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت إدارة صحة البيئة ببلدية غرب الدمام مخبزا لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال جولات المراقبين الصحيين على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات للحد من انتشار الفيروس.

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