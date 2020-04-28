شكرا لقرائتكم خبر عن مبتعثون: لائحة معادلة الشهادات الجامعية نقلة تعليمية نوعية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون ومبتعثون أن اللائحة الجديدة الصادرة من وزارة التعليم لمعادلة الشهادات الجامعية، نقلة نوعية لوزارة التعليم في تطوير مسيرة التعليم العالي في المملكة، التي تتوافق مع رؤية سمو ولي العهد- حفظه الله- في دعم كفاءة الموارد البشرية واستثمارها، بما يلبي احتياجات المبتعثين بتوفير خدمات إلكترونية ذات جودة عالية تعزز من كفاءة الإنفاق على التعليم.

وأوضحوا في حديثهم لـ ”الخليج 365” أن لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة قرار مناسب وحكيم وسيختصر الوقت كثيرا، وحل لمشكلة مقلقة ظلت لسنوات طويلة تؤخر إجراءات تعيين الخريجين.

حراك نوعي

تقول المستشار في التخطيط والتطوير التعليمي د. مها القرزعي: «قرار تطبيق لائحة معادلة الشهادة الجامعية الجديدة بتوجيهات من القيادة الرشيدة- أعزها الله- يؤكد على الحراك النوعي لوزارة التعليم في تطوير مسيرة التعليم العالي في المملكة التي تتوافق مع رؤية سمو ولي العهد- حفظه الله- في دعم كفاءة المورد البشري واستثماره، وتحقيق تطلعاته وذلك من خلال تحقيق أعلى مستويات الشفافية وتطبيق الحوكمة الرشيدة لتطوير أنظمة وإجراءات سهلة، تضمن تطبيقا فعالا للائحة الجديدة، التي تهدف إلى إنهاء معاناة خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين، وضمان حقوقهم بأسرع وقت، وسرعة اتخاذ القرار من اللجنة المعنية، التي تتضمن إنهاء إجراءات معادلة شهادات المبتعثين خلال سبعة أيام بكل مرونة، وهذا التوجه يؤكد على مدى تفاعل وزارة التعليم وسرعة استجابتها لكل ما يلبي احتياجات المستفيدين بتوفير خدمات إلكترونية ذات جودة عالية تعزز من كفاءة الإنفاق على التعليم.

تعزيز الحوكمة

ويقول المتخصص في التعليم والتدريب د. زيد فلاح الخمشي: صدرت لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة بموافقة وزير التعليم، بعد ١٠ أعوام من المعاناة، وهي تعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، ويعزز من حوكمة الإجراءات، فقد اختصرت رحلة ٣ أشهر من الإجراءات والمراجعات إلى 7 أيام فقط، كما اعتمدت أنماطا جديدة من التعليم مثل التعليم عن بعد وغيرها، وهذا يتماشى ومتطلبات العصر التي أصبح فيها التعليم والتدريب والتطوير متاحا لأي فرد في أي زمان وأي مكان. إن هذه اللائحة جاءت تماشيا مع الخطوات اللا مسبوقة التي تتخذها حكومة المملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030م والتي على رأس أولوياتها التعليم.

وأضاف الخمشي: جاء نص اللائحة الجديدة لمعادلة الشهادات على تشكيل لجنة للنظر في تظلمات معادلة الشهادات، من خلال التقديم على الموقع الرسمي للوزارة خلال 60 يوما من تاريخ الإبلاغ بقرار معادلة الشهادات، بما يضمن تطبيق العدالة لجميع القرارات، وهذه الخطوات غير مسبوقة.

منظومة عالمية

وتقول المبتعثة لدراسة الدكتوراة في بريطانيا نادية الشهراني: قرار المعادلة الجديد طال انتظاره، إذ عانى الكثير من الخريجين من تأخر معاملاتهم سابقا، كما ينسجم مع منظومة التعليم العالي في العالم، لأن المتابع يرى اختلافا واضحا بين البرامج الداخلية والخارجية، سواء في عدد السنوات أو المقررات أو طرق الدراسة والتقييم.

والتغيير الأهم في القرار من وجهة نظري هو إتاحة الفرصة للجهات ذات العلاقة والمختصين للمشاركة في عضوية لجنة معادلة الشهادات، مما يضمن رؤية أكاديمية ومهنية أشمل للقرارات المصيرية المتخذة ويخفف العبء على لجنة التظلمات، وآمل أن تحقق هذه اللجان أهدافها، وأن نستمر بالتطوير والتحسين من خلال العمل عن بعد بشكل تام لهذه اللجان.

فاعلية أكبر

وتقول المبتعثة رانيا أسامة عيد من أمريكا: القرار يمثل نقلة نوعية في تيسير إجراءات معادلة الشهادات وتسريع المدة إلى سبعة أيام فقط بعدما كانت المدة من شهر إلى إكثر لإنهاء إجراءات المعادلة، مما له تبعات إيجابية كثيرة على المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص، منها تسهيل الآلية على المبتعثين وتقليص مدة الانتظار وفاعلية أكبر في المعادلات الأكاديمية.

وقت وجهد

ويقول المبتعث مطلق السبيعي من أمريكا: لائحة معادلة الشهادة الجامعية خطوة رائعة من وزارة التعليم، توفر الوقت والجهد للطلاب الذين كانوا يعانون من طول فترة معادلة الشهادة، ويفقدون الكثير من الفرص الوظيفية بسبب تأخر معادلة الشهادة، وبما أنني من المبتعثين المتوقع تخرجهم هذا الفصل، فإن هذا القرار أسعدني، ومثل هذه القرارات توضح لنا مدى اهتمام الوزارة بسرعة إنهاء الإجراءات على أعلى مستوى.

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إنهاء المعاناة

وتقول المبتعثة هويدا خالد الغامدي من جامعة كنت ستايت في أوهايو بأمريكا: اللائحة الجديدة تخدم المبتعث بمجرد إنهائه إجراءات التخرج في غضون أسبوع بعد أن كانت في السابق تستغرق 3 أشهر لمعادلتها، وبحكم أني على وشك التخرج وفي آخر فصل دراسي، أزاح هذا القرار عني هم المعادلة التي كان جميع المبتعثين يعانون منها، وإنجازها في زمن قياسي وإلكترونيا، والتقديم على كافة الفرص الوظيفية دون تأخير.

تيسير إجراءات

وقال المبتعث بندر المطيري من أمريكا: القرار يخدم المبتعثين والوزارة على حد سواء، مؤكدا أنه في السابق كانت معادلة الشهادات الجامعية تتم في زمن طويل قد يستمر لأشهر رغم أن الطلاب يتخرجون من جامعات موصى بها من الوزارة، وهذا القرار يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمبتعثين لتيسير أمورهم وحفظ أوقاتهم.

أنماط مختلفة

وقال المبتعث محمد هوساوي من أمريكا: القرار يأتي ضمن الجهود الجبارة التي نراها من الوزارة الموقرة، فمن مميزات هذه اللائحة الجديدة أنها تعجل من إنهاء طلب معادلة الشهادة خلال ٧ أيام فقط كما أقرت الوزارة، وهذا يعتبر نقلة نوعية كبيرة وعظيمة، والقرار الجديد سوف يمكن من معادلة أنماط مختلفة من الشهادات من خارج المملكة، حيث إنه سوف يشمل بعض أنماط برامج الدراسة عن بعد التي يحصل عليها الطالب.

اختصار الوقت

ويقول المبتعث زيد العتيبي من أمريكا: اللوائح الجديدة لها أثر إيجابي كبير على الطلاب والطالبات حديثي التخرج، وسيعجل ببداية الطريق الوظيفي لهم.

ويقول المبتعث رائد القنيدي من بريطانيا: خطوة مهمة تنم عن مدى حرص القيادة الرشيدة الكبير على أبنائها الطلاب، وسوف تساعد الطلاب على التقديم على الوظائف المعلنة في حينه، بينما في السابق كان الوضع يحتاج مدة أكبر وينتج عنه فقدان الكثير من الفرص الوظيفية.

ويقول المبتعث خالد الميموني من بريطانيا: استحداث اللائحة يمنع ضياع الفرص الوظيفية أو التدريبية على الطالب المتخرج، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الوزير متابع ومهتم بالمبتعثين بالخارج وحريص على ابنائه الطلاب.

ويقول المبتعث أحمد عبدالله الغامدي من بريطانيا: القرار سيسهل الكثير للطلاب بعد أن كان يأخذ الكثير من وقتهم في الانتظار لحين معادلة الشهادة الجامعية، وبمشاركة الجهات المعنية في قرار الابتعاث في إنهائها سريعا.

وقال المبتعث بندر العكشان من بريطانيا: سوف يسهل على المبتعث المنافسة على الفرص الوظيفية بشكل أسرع وأسهل مما كان عليه بالسابق، وهذا التعديل أثلج صدورنا كمبتعثين وهو أمر غير مستغرب على قادتنا.

جهود مستمرة

وأكد المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري لـ ”الخليج 365”، أن اللائحة الجديدة جاءت ضمن جهود وزير التعليم المستمرة في تحقيق مصلحة المبتعثين والمبتعثات، وتقديم الخدمات المناسبة لهم، التي تسهم في إكمال مسيرة الرحلة العلمية بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن اللائحة السابقة صدرت قبل أكثر من 10 سنوات، وحرص الوزير على تحديث كل ما يتناسب مع المرحلة والتغييرات الحالية في منظومة التعليم الجامعي العالمية وحوكمتها بشكل آلي مناسب، حيث شملت اللائحة إنهاء مدة الإجراءات الطويلة والمعقدة في معادلة الشهادة الجامعية للطلاب والطالبات التي كانت تستمر لأشهر، وبهذه اللائحة الجديدة لا تتجاوز مدة معادلة الشهادة 7 أيام لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ويستطيع الطالب بعدها بشكل سريع تقديمها والاستفادة منها في فرص العمل المتاحة، كما جاءت اللائحة شاملة ومرنة لكل جوانب أنماط التعليم المختلفة التي لم تكن تشملها اللائحة القديمة.