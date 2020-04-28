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إتلاف شاورما وأطعمة مجهولة المصدر بالخبر

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أتلفت بلدية الخبر خلال جولاتها الرقابية مؤخرا 40 كيلو من اللحوم والشاورما وأطعمة مجهولة المصدر و50 لتر عصائر محضرة مسبقا، كما أتلفت 110 كيلوات من البصل الأبيض والأحمر في أحد مراكز التسوق لوجود حشرات وتعفن وسوء جودته الغذائية.

يذكر أن بلدية الخبر ضبطت شقة بحي الثقبة يتم استخدامها من قبل العمالة الوافدة لتخزين كميات كبيرة من الخضار والفواكه بداخلها حيث تمت مصادرة الكميات المضبوطة وإغلاق الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية.

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