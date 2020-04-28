شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف شاورما وأطعمة مجهولة المصدر بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن بلدية الخبر ضبطت شقة بحي الثقبة يتم استخدامها من قبل العمالة الوافدة لتخزين كميات كبيرة من الخضار والفواكه بداخلها حيث تمت مصادرة الكميات المضبوطة وإغلاق الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية.
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