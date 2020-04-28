شكرا لقرائتكم خبر عن غرب الدمام.. تعقيم 3 أحياء والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية غرب الدمام جهودها للتصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث كثفت حملات التعقيم والتنظيف في أحياء الضاحية والعروبة والشروق؛ للحد من انتشار الفيروس، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

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