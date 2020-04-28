شكرا لقرائتكم خبر عن «نقصة الجيران» تختفي في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
وتعتبر «النقصة» من العادات الرمضانية التي تزيد الألفة والمودة بين الجيران، إلا أن الإجراءات الوقائية جعلت الكثير من الأسر تعلق هذه العادة خلال الشهر الفضيل، خوفا من انتقال الفيروس عبر الأطباق، فبعض الأسر أصبحت ترفض تبادل الطعام في سياق ما هو متعارف عليه خلال الشهر الفضيل، تفاديا لأي انتشار محتمل لعدوى فيروس كورونا.
تقول مروة خالد، من المؤكد في ظل كورونا ألا يتم تلقي أي نوع من الطعام من الجيران، ولا نقدم لهم حفاظا عليهم وعلينا. وأضافت «أم محمد» أنه من الأفضل الاكتفاء بما نعده في بيوتنا لأنفسنا في ظل هذه الجائحة.
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