شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الرقابة على محلات الأغذية والان نبدء بالتفاصيل

تكثف بلدية الظهران وتيرة أعمالها الرقابية على محلات المواد الغذائية والمطاعم بمدينة الظهران، حيث تم إغلاق سوبر ماركت؛ لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا كما واصلت بلدية الظهران غسيل وتعقيم وتطهير واجهات العمائر السكنية والمنازل بشارع ابن الجبير وشارع الأصمعي بحي الجامعة.

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