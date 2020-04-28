شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف زيارة تضبط 556 مخالفة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة أن الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية نفذت خلال الفترة من 1 إلى 23 أبريل الجاري 12.284 زيارة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

وأضاف المصدر إن جولات «التجارة» في المنطقة استهدفت تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكة، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 556 مخالفة، من أبرزها مخالفات المغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وبين المصدر أنه من خلال الجولات تبين وجود وفرة في المنتجات والسلع الأساسية، وبدائلها والمخزون، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل عليها المستهلكون في الشهر الفضيل.

وأضاف إن وزارة التجارة تؤكد على أهمية الاستهلاك المتوازن لكافة السلع، وعدم الإسراف بشراء كميات زيادة عن الاحتياج.

مؤكداً أن وزارة التجارة مستمرة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال 24 ساعة عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية قد كثّفت مؤخرا جولاتها الرقابية من خلال الفرق التفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، التي تأتي ضمن الجولات الميدانية المستمرة التي تقوم بها الأمانة، حيث توزّعت الفرق الصحية على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق؛ للتأكد من سلامة الغذاء وضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية خلال أول وثاني أيام رمضان 1700 جولة، و36 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما تم تحرير 101 إشعار غرامات ومخالفات، فيما تم تطهير وتعقيم 2151 موقعا.

وتقوم الأمانة بتضافر جهودها واستعداداتها ضمن خطتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، حيث حرصت بدورها على تكثيف الفرق الميدانية من مراقبين وأطباء بيطريين.‪

‪وجاء ضمن خططها للحد من انتشار فيروس «كورونا»، التشديد على التعقيم والتطهير العام، باستخدام آليات مطورة لتكثيف الحملات المخصصة للشوارع والأحياء وواجهات المحلات التجارية، والإشرافية على مدار اليوم.