شكرا لقرائتكم خبر عن إيصال الدواء لـ 4326 مريضا في منازلهم والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية أن المستشفيات التابعة لها بادرت بخدمة المرضى من خلال إيصال الدواء للمنازل، حيث بلغ عدد الوصفات الدوائية التي تم إيصالها لمرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام 1936 وصفة، إضافة إلى 1125 وصفة تم إيصالها لمرضى مجمع الدمام الطبي، و426 وصفة دوائية تم إيصالها لمرضى مستشفى بقيق العام، و309 وصفات دوائية تم إيصالها لمرضى مستشفى الجبيل العام، إضافة إلى 200 وصفة دوائية تم إيصالها لمرضى مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، و167 وصفة دوائية تم إيصالها لمرضى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، و95 وصفة دوائية تم إيصالها لمرضى مستشفى مليجة، فيما تم إيصال 68 وصفة دوائية لمرضى مستشفى الخفجي العام.
وأوضحت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية أن الهدف من هذه الخطوة هو التسهيل على المرضى الذين لا يمكنهم مراجعة المستشفيات في ظل منع التجول المفروض من الجهات المختصة في الوقت الراهن، إضافة إلى كونها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بإمكان المرضى تعبئة النماذج الخاصة بطلب صرف الدواء من المستشفى عبر الملفات الطبية تمهيدا لإيصال الدواء لمنازلهم دون عناء.
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