شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على وافدين يزعمان نقص السلع في القنفذة والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على وافدين ظهرا في مقطع فيديو يزعمان نقص السلع الغذائية في محافظة القنفذة بغرض الإرجاف. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخصان يزعمان نقص السلع الغذائية في محافظة القنفذة بغرض الإرجاف، أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هويتهما والقبض عليهما وهما وافدان من الجنسية اليمنية "في العقد الرابع من العمر"، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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