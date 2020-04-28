شكرا لمتابعة خبر عن إجراء جديد بشأن عدد فروع البنوك المحلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعد قرار رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها، قرر عدد من البنوك المحلية رفع عدد فروعها العاملة بدءا من اليوم الثلاثاء.

ويأتي قرار رفع عدد الفروع العاملة، لتخفيف إقبال الأفراد، وتزامنا مع فتح الأنشطة التجارية وحاجتهم في بعض الأحيان إلى زيارة الفروع.

يذكر أن امرًا ملكيا قد صدر برفع منع التجول جزئيا إلى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.