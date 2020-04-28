"الصحة" تكشف عن الفئات الأكثر خطورة للإصابة بالفيروس المستجد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أزاحت وزارة الصحة النقاب عن الفئات الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن كثر الوفيات بالعدوى لأصحاب الأمراض المزمنة، وهم الذين ضعفت مناعة جسمهم ولديهم أمراض قلبية ومنها ضغط الدم، أو أمراض الرئة أو داء السكري أو السرطان أو المدخنين.
وأكدت وزارة الصحة على ضرورة البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بمن تظهر عليهم أعراض المرض، مع ضرورة غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون مع تطهير الأسطح.
وبخصوص الخروج عند الحاجة فهناك بعض الاحتياطات الواجب اتخاذها، منها المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص وتجنب لمس الفم والأنف والعينين وعدم المصافحة وحمل معقم اليدين مع تجنب التجمعات.
وشددت الصحة على ضرورة تجنب لمس الأسطح مع تطهيرها باستخدام المطهرات الموصى بها.
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