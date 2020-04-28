شكرا لمتابعة خبر عن تركي الفيصل: « عندما عُينت في المخابرات كان نظام الجهاز مكتوبا في ورقة واحدة» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الأمير تركي الفيصل أن المخابرات في البداية كان يعمل بتلقائية حيث لم يكن هناك نظام دقيق موضوع له.

وقال "الفيصل" في برنامج "الليوان" : "عندما عينت مديرا للمخابرات طلبت أوراق تأسيس الجهاز فوجدتها ورقة واحدة! فعملت على وضع نظام للاستخبارات يضمن (نظافة) العمل ومنع استغلال النفوذ".

وأضاف: "من الأمور المهمة التي سعيت لأعل بها في إدارة الاستخبارات كان وضع نظام للاستخبارات، فحرصت على أن يكون هناك دور محدد للاستخبارات في التعامل مع المواطن السعودي، فعلى سبيل المثال في حالة تطلب الامر إلقاء القبض على شخص معين؛ نتيجة معلومة أو شبهه فأنه لا يحق لها القبض عليه إلا بعد أن تمر على وزارة الداخلية ".

وأكد على أنه كان يتم استغلال بطاقات الاستخبارات في مصالح شخصية ؛ لذلك تم إلغاؤها والاعتماد على تصريحات وقتية لتنفيذ المهام المحددة.