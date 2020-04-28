شكرا لمتابعة خبر عن استطلاع لـ"صدى": تأييد إلغاء الاختبارات النهائية ونقل الطلاب للمراحل التالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف استطلاع رأي لقراء صحيفة " صدى " الإلكترونية، عن آراء القراء في قرار إلغاء الاختبارات النهائية ونقل الطلاب للمراحل الدراسية التالية. كشف استطلاع رأي لقراء صحيفة " صدى " الإلكترونية، عن آراء القراء في قرار إلغاء الاختبارات النهائية ونقل الطلاب للمراحل الدراسية التالية. وأيد 68% من المتابعين قرار إلغاء الاختبارات النهائية، بينما عارض القرار 21%، حيث وصل عدد المشاركين في الاستطلاع 297.

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