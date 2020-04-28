شكرا لمتابعة خبر عن اشتراطات نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة مع التطبيقات خلال فترة السماح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حددت اشتراطات لنقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة مع التطبيقات خلال فترة السماح ومنها الموافقة على عمل مركبات الأجرة ومن الترتيبات الموضحة أدناه.

ويأتي ذلك خلال فترات السماح بتقديم خدمات نقل الركاب، وكذلك الموافقة على عملها مع تطبيقات التوصيل حال مره جائحة كورا كحالة استثنائية في جميع المدن وفق الاشتراطات والمتطلبات التي تضمها الجهات القائمة على تنظيم هذا النشاط حاليا.

أولا.. الضوابط والاشتراطات التشغيلية المتعلقة بتشغيل سيارات الأجرة العامة مع التطبيقات خلال فترات السماح بتقديم خدمات نقل الركاب في بعض المدن والمحافظات. اشتراطات نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة مع التطبيقات خلال فترة السماح

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أولا.. ضوابط التشغيل السيارات الأجرة العامة:1. تشغيل سيارات الأجرة العامة المرخصة فقط، يمنع التجول مطلقا للبحث عن ركاب والانتظار في المواكفه لحين ورود طلبه، في العمل مع التطبيقات المرخصة من الهيئة العامة للنقل، منعا للتجول و لتيسير عملية الضبط يشترط إرسال بيانات الخدمة بشكل لحظه لمتعة وصل من قبل التطبيق، يمنع عمل سيارات الأجرة في أوقات الحد من التجول.

ثانيا.. الاشتراطات لسيارات الأجرة:

1. تلتزم منشأة توجيه المركبات بالتأكد من توفر الالتزاماته قبل تسجيل السيارات، تلتزم منشآت وأفراد الأجرة بالعمل فقط مع التطبيقات المرخصة.

ثانيا: عمل سيارات الأجرة مع تطبيقات توصيل الطلبات خلال فترة جائحة كورونا کحالة استثنائية في جميع المدن وفق الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع مراعاة الالتزام بالدليل الإرشادي المشار إليه أعلاه.