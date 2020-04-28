شكرا لمتابعة خبر عن ماجد الحقيل: تم تسكين أكثر من 10 أسر بمناطق مختلفة بالمملكة خلال 24 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على أن منصة جود الإسكان وحملة كل يوم بيت ساهمت في تسكين أكثر من 10 أسر بمناطق مختلفة بالمملكة خلال 24 ساعة الماضية.

وقال الوزير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" : بحمدالله نعيش في مجتمع خيّر يدعم أعمال الخير ويساهم في تنميتها.

وأضاف : بفضل الله ثم بمساهمتكم في منصة جود الإسكان وحملة كل يوم بيت تم تسكين أكثر من 10 أسر بمناطق مختلفة بالمملكة خلال 24 ساعة الماضية، فبارك الله لكم في أموالكم وكتب أجركم.