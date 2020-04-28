شكرا لمتابعة خبر عن فهد بن جمعة: «عقود العمالة الوافدة يجب ألا تتجاوز سنتين» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طالب عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة، اليوم الاثنين، بضرورة إعادة النظر في عقود العمالة الوافدة.
وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "يجب إعادة النظر في عقود العمالة الوافدة بأن لا يتجاوز مدة العقد سنتين وفي حالة الضرورة ثلاث سنوات، مما يقلص الاعتماد على العمالة الوافدة ومخاطرها... ويكون الاعتماد على أبناء الوطن بصفة مستمرة... والأزمات تكشف ذلك كما كشفتها في ١٩٩٠ و حاليا".
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