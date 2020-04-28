شكرا لمتابعة خبر عن وسائل إعلام أمريكية تٌبرز "حجر الفيفي" أجمل حجر صحي من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نشر موقع CNN بالعربية التابع لوكالة CNN الأمريكية تقريرًا حول حجر أحمد الفيفي، الذي حصد لقب أجمل حجر منزلي بعنوان "بإطلالة خلابة على جبال فيفاء.. تعرَّف على (أجمل حجر منزلي في السعودية )".

وذكر الموقع في مقدمة التقرير: في ظل فيروس كورونا، بينما ينتظر العديد من الأشخاص حول العالم عودة الحياة لطبيعتها للتخلص من ضجر البقاء في المنازل، الذي فرضه وباء فيروس كورونا العالمي، لا ينطبق ذلك على صاحب هذه الإطلالة الساحرة في السعودية.

وكان صاحب المنزل تحدث عن إطلالة منزله، وكيف انتشرت عبر وسائل التواصل. فيما تطرق في حديثه إلى التضاريس في منطقة جازان، وتحديدًا جبال فيفاء، وكيف يمارس حياته في حجره المنزلي في ظل جائحة كورونا، واهتمامه بالزراعة التي تحتضنها فيفاء لخصوبة أرضها.