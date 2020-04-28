بالفيديو.. انتشار قوات الأمن في ينبع لتطبيق منع التجول

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): رصد مقطع فيديو انتشار قوات الأمن في ينبع لتطبيق منع التجول، وجاء ذلك لتنفيذ توجيه القيادة الرشيدة بمنع التجول للحد من انتشار فيروس رصد مقطع فيديو انتشار قوات الأمن في ينبع لتطبيق منع التجول، وجاء ذلك لتنفيذ توجيه القيادة الرشيدة بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا وبدا في المقطع جميع الطرق الرئيسة وشوارع المحافظة ومدينة ينبع الصناعية خالية من المركبات والمواطنين والمقيمين، بتعاونهم ببقائهم في منازلهم، والالتزام بمنع التجول. ويؤكد ذلك التزام الأهالي والمقيمين بتطبيق القرار مدى الوعي المجتمعي، وتعاونهم من خلال البقاء في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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