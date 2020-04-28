«ھيئة الإحصاء» للقطاع الخاص: شاركوا في مسح تأثير كورونا على الأنشطة التجارية

دعت الھيئة العامة للإحصاء، جميع منشآت القطاع الخاص للمشاركة في تعبئة الاستمارة الإلكترونية لمسح "تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، على الأنشطة التجارية"، بھدف قياس مدى تأثير الجائحة على الأنشطة التجارية مقارنةً بواقع أدائھا قبل شھر مارس من العام الحالي 2020 م، مؤكدةً أن ھذا المسح يستھدف جميع الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية دون استثناء، وأيًّا كان حجم النشاط التجاري، ونوعه ونطاقه الجغرافي.

وأشارت الھيئة إلى أن المسح الإحصائي الذي انطلق اليوم الاثنين، سيتم جمع بياناته عبر استمارةٍ إلكترونية قصيرة واستيفائها من خلال شبكة الإنترنت من قِبل المنشآت التجارية على مدى 14 يومًا، لدعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في المملكة لبناء منظومة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار للأنشطة التجارية بشكل ملموس وعاجل، ودعمھا وفق ما يحقق لھا الاستدامة المنشودة.

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وأبانت الھيئة أن ھذا المسح يأتي في إطار تكاملي مع جميع الجھات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، حيث تم بناء الاستمارة لضمان توفير بيانات ومؤشرات تقيس الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية التي وُضِعت للحد من انتشار الفيروس، فضلاً عن معرفة السلوك التجاري العام في إطار المتغيرات الحالية، وما يتصل كذلك بالقوى العاملة (من السعوديين وغير السعوديين) في الأنشطة التجارية على اختلافھا.

وشدَّدت الھيئة على التعامل مع جميع البيانات بسرية تامة حسب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء، ولا يمكن نشر البيانات الشخصية للأفراد، أو بينات المنشآت التي يتم استيفاؤھا من خلال الاستمارات الإلكترونية، وتلتزم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامھا على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة.

وأتاحت الهيئة استمارة البحث الإلكتروني عبر الرابط