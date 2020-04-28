الصحة تحدد مواصفات الكمامة القماشية.. توقيت ارتدائها

نصحت وزارة الصحة، المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامة القماشية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه ينصح بارتداء الكمامة القماشية عند الخروج من البيت وعند الذهاب للأماكن العامة.

وأكدت وزارة الصحة أنه يفضل الأقمشة القطنية لصناعة الكمامة القماشية، لافتة إلى أن الأقمشة الخفيفة غير نافعة، كما أن غسلها في الغسالة يعد كافيًا.

مواصفات الكمامة القماشية

وعن مواصفات الكمامة القماشية، أوضحت وزارة الصحة أنها لا بد أن تتناسب بشكل مريح مع جانبي الوجه والذقن، وأن تكون مزودة ومؤمنة بخيط يلتف حول الأذن لإحكام ربطها، وتشمل طبقات متعددة من القماش، ولكن تسمح بالتنفس بأريحية.

ووفقًا لوزارة الصحة، فإنه قد يؤدي سوء استخدام الكمامة القماشية إلى خطر الإصابة بالعدوى مثل رطوبة الكمامة لفترة طويلة أو إعادة الاستخدام بدون غسيل.

من يحظر عليهم ارتداء الكمامة القماشية؟

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ويمنع استخدام الكمامة القماشية لكل من الأطفال أقل من سنتين وفاقدي الوعي والعاجزين أو كل من لا يستطيع أن يلبسها بنفسه ويتحكم بها، وفقًا لوزارة الصحة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه يمكن نزع الكمامة القماشية مع الحرص على عدم لمس العين والأنف والفم عند إزالة الكمامة وغسل اليدين مباشرة.

وكانت وزارة الصحة، كشفت اليوم الاثنين، عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 18811 حالة .

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