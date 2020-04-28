الخطوات والإجراءات.. شروط الحصول على قرض الصندوق الصناعي

يواصل الصندوق الصناعي نشاطه الريادي في تنمية القطاع الصناعي المحلي ومواكبته للتطورات، عبر التكامل مع الجهات الحكومية، وتوسيع نطاق دعمه ليشمل عددًا من القطاعات الواعدة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.

ويقدم الصندوق الصناعي عددًا من المنتجات والبرامج التمويلية للمواطنين ضمن خطته التنموية لتمكين وتطوير مستقبل القطاع الصناعي في المملكة، ويتيح صندوق التنمية الصناعية القرض الصناعي الذي يمكن للعملاء الحصول عليه حال استيفائهم الشروط المطلوبة.

إجراءات التسجيل لطلب القرض الصناعي

وأوضح الصندوق الصناعي، أن هناك عددًا من المراحل يمر بها طلب التسجيل للمتقدم للحصول على القرض أولها هي مرحلة التسجيل ودراسة الطلب التي تمر على مرحلتين هما

مرحلة الدراسة المبدئية ومرحلة الدراسة التفصيلية.

وأشار الصندوق الصناعي، إلى أنه في مرحلة الدراسة المبدئية يتم مراجعة توافر عدد من لشروط وهي :

- ترخيص صناعي ساري المفعول.

- دراسة جدوى اقتصادية وافية وحديثة.

-في حال المشاريع الصغيرة الجديدة التي تقل تكلفتها عن (20 مليون ريال) يكتفى بنموذج المشاريع الصغيرة.

- استيفاء المعلومات في نموذج طلب الحصول على القرض (الإلكتروني).

- أن يكون القطاع الصناعي ذا جدوى تجارية في السوق المحلي.

- صورة هوية المالك / الملاك.

-عقد التأسيس (في حالة الشركات).

- تفويض رسمي من صاحب المشروع لممثل المشروع بمراجعة الصندوق مشفوعًا بصورة هويته.

- عرض تنافسي واحد على الأقل لمواد الخام والتعبئة الرئيسة.

- عرض تنافسي واحد على الأقل لاحتياجات المشروع من مكائن التصنيع الرئيسة.

- الرسم الهندسي للمخطط العام للمشروع ومساحات المباني وأبعادها مع توضيح أماكن معدات الإنتاج داخل المصنع.

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- البيانات المالية المدققة للسنوات الثلاث الأخيرة للمشروع (في حالة أن المشروع قائم).

- توفير الحد الأدنى من المستندات اللازمة لقبول ملف المشروع حسب التفصيل المذكور لاحقاً.

كما بيّن الصندوق الصناعي، أنه في مرحلة الدراسة التفصيلية يتم قبول وتسجيل طلب القرض رسميًا و إعطاؤه رقمًا عند توفر متطلبات الصندوق الأساسية التي يمكن الاطلاع عليها بالضغط على رابط المستندات اللازمة لاستيفاء ملف طلب القرض .

الإجراءات والمستندات التي يتطلبها الصندوق الصناعي

وكشف الصندوق الصناعي، أنه عقب قبول الطلب وتسجيله يقوم صندوق التنمية الصناعية بتمرير الطلب بمراحل التقييم والموافقة اللازمة ضمن الإجراءات القانونية التي يشترطها الصندوق الصناعي للحصول على القرض.

كما أوضح الصندوق الصناعي، أنه يشترط لتوقيع اتفاقية الحصول على القرض الصناعي توفير مع مقدم الطلب المستندات التالية:

- صورة الترخيص الصناعي مختوم عليها (طبق الأصل) أو إحضار الأصل للمقارنة.

- صورة السجل التجاري مختوم عليها (طبق الأصل) أو إحضار الأصل للمقارنة .

- صورة من عقد التأسيس على أن يكون موثقاً لدى كتابة العدل، مع إبراز ما يفيد نشره (للشركات فقط) مختوم عليها (طبق الأصل) أو إحضار الأصل للمقارنة .

- صورة من عقد إيجار الأرض أو أصل صك الملكية .

- تفويض صادر من الجهة ذات الصلاحية في الشركة للشخص المفوض بالتوقيع على عقد الأرض والاتفاقيات ذات العلاقة وسندات الأمر ، على أن يكون موثقاً لدى جهات الاختصاص ، وفي حالة المؤسسات الفردية يقوم صاحب المؤسسة بالتوقيع على المستندات والوثائق المطلوبة . و يلزم توفر صك وكالة بهذا في حالة الإنابة .

- قائمة مفصلة بأعيان المصنع التي سوف يتم رهنها تحتوي على المباني (مع توضيح مساحة كل منها) والمعدات (مع إعداد بيان مفصل بالنوع والوصف والرقم والمصدر) ، وكذلك وسائل النقل والأثاث والأجهزة المكتبية وأي أعيان أخرى يتم رهنها.

ويلي توقيع العقد تسجيل الرهن لصالح الصندوق أو تقديم الضمانات المطلوبة أو كلاهما حسبما يقرره الصندوق.

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