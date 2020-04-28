السعودية اليوم / وزير الصحة المغربي يؤكد أن الحالة الوبائية لانتشار فيروس كورونا في بلاده متحكم فيها



الرباط 4 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واس

أكد وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب أن الحالة الوبائية لانتشار فيروس

وقال في تصريح له الليلة إن الحديث عن رفع الحجر الصحي وتخفيف الإجراءات الاحترازية أمر سابق لأوانه، مشيراً إلى أن أي تخفيف للإجراءات قد تشكل خطراً حقيقياً ورجوع حالة انتشار الوباء.

وأفاد أن نسبة الإصابات وحالات الوفيات تقلصت بشكل كبير في الأيام الأخيرة بعد تطويق البؤر التي ظهرت في وحدات صناعية وتجارية بكبريات المدن المغربية، وأيضاً بعد تشديد إجراءات الحجر الصحي.

// انتهى //

02:02ت م

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الرباط 4 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واسأكد وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب أن الحالة الوبائية لانتشار فيروس كورونا في بلاده متحكم فيها بفضل إجراءات الحجر الصحي والتدابير الوقائية.وقال في تصريح له الليلة إن الحديث عن رفع الحجر الصحي وتخفيف الإجراءات الاحترازية أمر سابق لأوانه، مشيراً إلى أن أي تخفيف للإجراءات قد تشكل خطراً حقيقياً ورجوع حالة انتشار الوباء.وأفاد أن نسبة الإصابات وحالات الوفيات تقلصت بشكل كبير في الأيام الأخيرة بعد تطويق البؤر التي ظهرت في وحدات صناعية وتجارية بكبريات المدن المغربية، وأيضاً بعد تشديد إجراءات الحجر الصحي.// انتهى //02:02ت م0282

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