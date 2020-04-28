السعودية اليوم / العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمدينة المنورة تواصل تقديم خدماتها لمنسوبيها



الرياض 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

تواصل الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية جهودها الحثيثة من خلال العيادات الشاملة في جميع المناطق والمحافظات واهتمامها بصحة وسلامة منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة. حيث تقدم العيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن بالمدينة المنورة الخدمات الطبية الميدانية إضافة لما يقدم بمقر العيادات والمجهزة بالمعدات الطبية الحديثة والطواقم الطبية المؤهلة للتعامل مع جميع الحالات الطارئة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار

وبدأت الاستعدادات مبكرًا من خلال تنفيذ عدد من المحاضرات التثقيفية لرجال الأمن قبل تسجيل حالات إصابة في المملكة وتقديم الاستشارات الهاتفية, علاوة على الزيارات الميدانية لجميع الأجهزة الأمنية العاملة في الميدان, والتي تضمنت شرح الطرق العلمية للوقاية من الفيروس وطريقة التعامل معه في حالة الاشتباه بالإصابة أو مخالطة شخص مصاب.

// انتهى //

02:01ت م

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الرياض 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واستواصل الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية جهودها الحثيثة من خلال العيادات الشاملة في جميع المناطق والمحافظات واهتمامها بصحة وسلامة منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة. حيث تقدم العيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن بالمدينة المنورة الخدمات الطبية الميدانية إضافة لما يقدم بمقر العيادات والمجهزة بالمعدات الطبية الحديثة والطواقم الطبية المؤهلة للتعامل مع جميع الحالات الطارئة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).وبدأت الاستعدادات مبكرًا من خلال تنفيذ عدد من المحاضرات التثقيفية لرجال الأمن قبل تسجيل حالات إصابة في المملكة وتقديم الاستشارات الهاتفية, علاوة على الزيارات الميدانية لجميع الأجهزة الأمنية العاملة في الميدان, والتي تضمنت شرح الطرق العلمية للوقاية من الفيروس وطريقة التعامل معه في حالة الاشتباه بالإصابة أو مخالطة شخص مصاب.// انتهى //02:01ت م0281

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