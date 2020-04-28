السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على وافدين ظهرا في مقطع فيديو يزعمان نقص السلع الغذائية في محافظة القنفذة بغرض الإرجاف



الرياض 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخصان يزعمان نقص السلع الغذائية في محافظة القنفذة بغرض الإرجاف، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هويتهما والقبض عليهما وهما وافدان من الجنسية اليمنية ( في العقد الرابع من العمر )، حيث جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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01:53ت م

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