السعودية اليوم / الهيئة العامة للأرصاد تصدر تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار على منطقة عسير



أبها 4 رمضان 1441هـ الموافق 27 أبريل 2020م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مع وجود فرصة لتساقط البرد وجريان الأودية والسيول على مرتفعات ومحافظات شرق منطقة عسير اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى يوم الأحد القادم.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية ، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

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01:51ت م

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