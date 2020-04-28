السعودية اليوم / محافظ ميسان يشارك رجال الأمن إفطارهم في الميدان



الطائف 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

شارك محافظ ميسان محمد بن عبدالرحمن آل شيبان اليوم رجال الأمن المكلفين بمهام ميدانية إفطارهم، بمدخل المحافظة برفقة قيادات أمنية.

وأكد آل شيبان حرص صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، على ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، وبذل كل ما يحقق الأهداف المرجوة، مقدما شكره لرجال الأمن على ما يقومون به من جهود ميدانية خلال ساعات منع التجول، المطبق ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

ورصدت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

01:43ت م

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الطائف 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واسشارك محافظ ميسان محمد بن عبدالرحمن آل شيبان اليوم رجال الأمن المكلفين بمهام ميدانية إفطارهم، بمدخل المحافظة برفقة قيادات أمنية.وأكد آل شيبان حرص صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، على ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، وبذل كل ما يحقق الأهداف المرجوة، مقدما شكره لرجال الأمن على ما يقومون به من جهود ميدانية خلال ساعات منع التجول، المطبق ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مبيناً أن مشاركته والقيادات الأمنية لرجال الأمن الميدانيين محل فخر واهتمام من الجميع، لذا تأتي تقديراً لدورهم الفعّال وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية تواجد القطاعات الأمنية وحضورها الأمني من خلال نقاط التفتيش في الشوارع العامة والتقاطعات والميادين ومداخل ومخارج المحافظة، وسط التزام كبير من المواطنين والمقيمين .// انتهى //01:43ت م0275

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