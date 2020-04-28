السعودية اليوم / تونس تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



تونس 4 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واس

سجلت تونس 18 إصابة جديدة بفيروس

وسجلت أيضاً حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد 39 متوفى.

وأضاف بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أن الكشف عن الإصابات الجديدة جاءت إثر القيام بـ 263 تحليلاً مخبريًا، لافًتا الانتباه إلى أن تونس العاصمة تتصدر المركز الأول من حيث عدد الإصابات بـ 209 حالات.

// انتهى //

01:20ت م

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تونس 4 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واسسجلت تونس 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 967 حالةً مؤكدةً من 21081 تحليلًا.وسجلت أيضاً حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد 39 متوفى.وأضاف بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أن الكشف عن الإصابات الجديدة جاءت إثر القيام بـ 263 تحليلاً مخبريًا، لافًتا الانتباه إلى أن تونس العاصمة تتصدر المركز الأول من حيث عدد الإصابات بـ 209 حالات.// انتهى //01:20ت م0268

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