، مهاجم جديد يدخل دائرة اهتمامات "الهلاليين" تحسبًا لرحيل "غوميز" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية فرنسية أن مسؤولي نادي الهلال قد وضعوا نصب أعينهم المهاجم الدولي التوجولي لابا كودجو لتعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه الفرنسي بافيتمبي غوميز.

ولم يعلن الهلال أو اللاعب الفرنسي حتى الآن موقفيهما سواء بتجديد التعاقد لموسم جديد أو الانفصال، علمًا بأن اللاعب غوميز ينتهي تعاقده مع الهلال بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

ودفع ذلك الغموض لعديد من التكهنات حول مستقبل اللاعب حيث عجّت الصحف التركية بأخبار عن رغبة أندية غلطة سراي

وفناربخشة التركيين في ضم اللاعب وعن وجود مفاوضات بالفعل في حين يرى بعضهم أن اللاعب سيجدد تعاقده مع الزعيم.

وبحسب ما نقلت صحيفة "sport365" فإن مسؤولي الهلال يبدون اهتمامهم بضم التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي الحالي الذي كان قد انضم للفريق الإماراتي في صيف 2019 من نادي نهضة بركان المغربي.

وشارك لابا كودجو في 21 مباراة مع العين، وأحرز 19 هدفًا وصنع 5 أخرى، ما دفع بعض الأندية العربية الأخرى إلى محاولة ضمه في الموسم المقبل.

يُذكر أن ثلاثة مهاجمين قد ارتبطت أسماؤهم بالانضمام للهلال في الفترة المقبلة هم الكولومبي رادميل فالكاو والبرازيلي أندرسون تاليسكا والنيجيري أنطوني نواكايمي.