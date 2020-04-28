، المسحل: الدوري الحالي لن يُلغى.. والأجانب السبعة مستمرون ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن عودة النشاط الرياضي ستكون وفق شروط

قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن موعد استئناف الدوري المحلي ليس متاحًا حتى الآن بشكل نهائي، وإن التنسيق المستمر مع الجهات المختصة في هذا الخصوص يتم بشكل إيجابي ومثمر.

وأكد المسحل في تصريحات خاصة إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن اتحاد الكرة يعمل بتناغم كامل مع وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الرياضية المشتركة في تلك الظروف.

وأضاف: "نعمل كمنظومة واحدة متناسقة الأداء في مواجهة تأثيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونسير وفق خطة حكومية متوازنة، تقوم عليها جهات متخصصة".

وحول التأثيرات الاقتصادية المقبلة، ومدى الاتجاه لتقليل عدد اللاعبين الأجانب بالأندية، أوضح المسحل: "مجلس إدارة الاتحاد السعودي أعلن في آخر اجتماع استمرار عدد الأجانب نفسه لموسمين مقبلين. ولا توجد نية حاليًا لتغيير العدد حتى اللحظة".

واستبعد المسحل إلغاء الموسم الكروي الحالي، مضيفًا: "لا نريد استباق الأحداث، لكن الموسم الرياضي متوقف حاليًا كما أُعلن مسبقًا، وسيُستأنف متى سمحت الظروف بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتأتي سلامة اللاعبين والرياضيين كافة في المقام الأول".

وتابع: "إذا سمحت الظروف بعودة النشاط في آب/ أغسطس سيكون هناك تنسيق مع رابطة دوري المحترفين لوضع الروزنامة المناسبة. ويعتمد ذلك على أمور عدة، تتعلق ببرمجة البطولات الآسيوية وتصفيات كأس العالم".

وأكد المسحل أن أعمال اتحاد الكرة لم تتوقف، وقال: "جميع إدارات الاتحاد ولجانه تعمل من خلال الوسائل المتاحة عن بُعد، ويتم انعقاد الاجتماعات واستغلال فترة التوقف في مراجعة آليات عمل الاتحاد، والعمل على تطويرها".

وحول الآثار المالية المترتبة على توقُّف النشاط الكروي قال: "من الطبيعي أن تنخفض إيرادات الاتحاد السعودي لكرة القدم نظرًا لتوقُّف النشاط الكروي. وهذا الأمر يتعرض له كل اتحاد في العالم. وبهذه المناسبة أعيد تقديم الشكر للأجهزة الفنية والإدارية في منتخباتنا الوطنية على مبادراتهم بتخفيض رواتبهم الشهرية".رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل فيروس كورونا الجديد