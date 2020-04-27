شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يدشن تقنية التعقيم «تك الأوزون» بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
وتعتمد تقنية "تك الأوزون" على فكرة إنتاج الأوزون بشكل مبسط على استخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء، ومما يميز الأوزون بنشاطه الفائق في الأكسدة هو قدرته العالية على التفاعل السريع والقوي بالعناصر الكيميائية المختلفة والتي تدخل في تكوين الأنظمة البيولوجية والبيئية المختلفة، وهذه الميزة جعلت من الأوزون حلاً جذرياً وأمناً للتطهير والتعقيم في كثير من المجالات.
وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية ضمن مجموعة من التقنيات التي أمر بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ضمن الدعم غير المحدود للرئاسة العامة لتوفير جميع سبل الراحة والاطمئنان لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين والمحافظة على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر «السديس» يدشن تقنية التعقيم «تك الأوزون» بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.