شكرا لقرائتكم خبر عن 60 جولة رقابية للتأكد من وفرة السلع بنجران والان نبدء بالتفاصيل

واصلت اللجنة المشتركة لمراقبة وفرة السلع والمخزون بمنطقة نجران، جولاتها الرقابية على المستودعات التموينية الكبرى، وحلقات الخضار بالمنطقة. واستهدفت اللجنة المشكلة من الأمانة، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة منافذ بيع المواد الغذائية بالمنطقة ومحافظاتها عبر تتفيذ نحو ٦٠ جولة رقابية للتأكد من وفرة السلع والمخزون الغذائي والمواد الاستهلاكية. وأكدت اللجنة مواصلة مهامها اليومية لمراقبة الأسواق والمخزون الغذائي، وضبط المخالفين المتلاعبين في الأسعار والسلع من خلال الاحتكار وتخزين المواد الغذائية لرفع أسعارها.

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