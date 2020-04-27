شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يوجه بالتقصي عن المتضررين من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وشدد سموه على أهمية مواصلة التنسيق مع الجمعيات المتخصصة في جميع المحافظات والمراكز للوصول إلى المحتاجين ومعرفة المتضررين من الأسر المتعففة واحتياجاتهم وما ينقصهم خلال شهر رمضان المبارك، وضرورة التأكد من شمول الأسر ضمن ما تبذله الجمعيات من جهود مباركة والرفع عن أي نقص أو حاجة للدعم والمساعدة.
وأكد أن مبادرة نهر العطاء تسعى إلى الوقوف مع المحتاجين والمتضررين من جائحة كورونا والوقوف إلى جانب الجمعيات.
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