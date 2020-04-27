شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس»: القيادات الأمنية تبذل كل الطاقات لحماية المقدسات والان نبدء بالتفاصيل

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود القيادات الأمنية والعسكرية التي بذلت ولا تزال تبذل وتصرف لها كل الطاقات والإمكانات لحماية وأمن المقدسات وحفظ هذا البلد الأمين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، وقائد قوات أمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، ونائب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد أحمد بن صالح الجهني، والقيادات الأمنية والعسكرية.

ورفع الرئيس العام شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما يقدمونه للحرمين الشريفين من رعاية واهتمام، داعياً المولى -عز وجل- أن يجعل هذه الأعمال الجليلة في موازين حسناتهم.