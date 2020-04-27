وزير الصحة السعودي يشكر الملك سلمان لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 27 أبريل 2020 11:17 مساءً - شكر الدكتور توفيق الربيعة، وزيرالصحة السعودي، العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد محمد بن سلمان على دعمهما الكبير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقال الوزير في كلمة متلفزة: “اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات كورونا تتابع عن كثب كل المؤشرات المتعلقة بانتشار الوباء وبناءً عليه ترفع بالتوصيات اللازمة لضمان سلامة الجميع”.

وأكد الوزير على أن “رفع منع التجول جزئيًّا لا يعني زوال الخطر”، وأضاف: “الخطر ما زال قائما، وفيروس كورونا ينتشر في مختلف دول العالم وما زال متواجدا لدينا بجميع مناطق المملكة”.

وتابع بأن “رفع منع التجول جزئيا تم بناء على ما رفعته الجهات المختصة من مؤشرات أوضحت التزام المواطنين والمقيمين بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الاحترازات الصحية”.

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وأضاف: “أذكر أننا كلنا مسؤول، فيجب على كل شخص يخرج من منزله أن يلبس الكمامة للحفاظ على عدم انتشار العدوى بين الناس؛ لذا أرجو من الجميع الالتزام بذلك”.

وأشار الوزير إلى أن “المسح النشط في عدد من الأحياء التي سجلت معدلات إصابة أكبر ساهم في معرفة دوائر الانتشار وأماكن الكثير من الحالات ومعالجتها وضمان عدم انتشارها بشكل كبير في المناطق المختلفة؛ حيث تمت حتى الآن أكثر من 2000 جولة في الأحياء المستهدفة”.

ووفقا لآخر الإحصائيات السعودية، اليوم، الاثنين، أعلنت السلطات الصحية السعودية عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 18811 حالة.

وسجلت السعودية 174 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 2531 حالة.

وارتفع عدد الوفيات في المملكة إلى 144 حالة، بعدما سجلت المملكة 5 حالات وفاة جديدة.