، أمانة عسير تواصل حملات التعقيم لشوارع أحياء أبها أثناء منع التجول ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
تواصل أمانة منطقة عسير اتخاذ التدابير البلدية الوقائية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك من خلال استمرار عملية تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء بمدينة أبها خلال فترة حظر التجول، وشملت الأعمال عدة أحياء.
وتفصيلاً، أوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن عمليات التعقيم والتطهير طالت الأرصفة وواجهات المحال التجارية وباشرها عددٌ من الفرق الميدانية والمختصين الذين تم دعمهم بالمعدات والآليات المختلفة.
وأشار إلى أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه ومتابعة مباشرة من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية على المرافق العامة وواجهات المحال والأحياء والطرقات بمدينة أبها على مسافة تجاوزت 20 ألف كم كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية الشاملة كل مناطق عسير.
ونوه "الحميدي" بأن تنفيذ كل الإجراءات الوقائية، تأتي كإجراء احترازي حفاظًا على الصحة العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل.
عسير أمانة عسير تعقيم وتطهير الشوارع فيروس كورونا الجديد
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 11:34 PM
بتوجيه من أمير المنطقة ضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي كوروناأمانة عسير تواصل حملات التعقيم لشوارع أحياء أبها أثناء منع التجول
تواصل أمانة منطقة عسير اتخاذ التدابير البلدية الوقائية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك من خلال استمرار عملية تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء بمدينة أبها خلال فترة حظر التجول، وشملت الأعمال عدة أحياء.
وتفصيلاً، أوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن عمليات التعقيم والتطهير طالت الأرصفة وواجهات المحال التجارية وباشرها عددٌ من الفرق الميدانية والمختصين الذين تم دعمهم بالمعدات والآليات المختلفة.
وأشار إلى أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه ومتابعة مباشرة من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية على المرافق العامة وواجهات المحال والأحياء والطرقات بمدينة أبها على مسافة تجاوزت 20 ألف كم كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية الشاملة كل مناطق عسير.
ونوه "الحميدي" بأن تنفيذ كل الإجراءات الوقائية، تأتي كإجراء احترازي حفاظًا على الصحة العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل.
، أمانة عسير تواصل حملات التعقيم لشوارع أحياء أبها أثناء منع التجول ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تواصل حملات التعقيم لشوارع أحياء أبها أثناء منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.